|Сегодня на базе комплекса «Арена-76» на проспекте Машиностроителей в Ярославле состоялось открытие секции керлинга. В церемонии приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Дмитрий Миронов, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а также чемпионки Европы и России по керлингу Екатерина Галкина и Нкеируха Езех.
– Этот центр – отличный пример союза бизнеса, Правительства Ярославской области и Федерации керлинга России, – сказал Павел Колобков. – За короткое время количество регионов, развивающих керлинг, выросло с восьми до тридцати. Здесь огромная заслуга федерации, органов исполнительной власти субъектов России. Действительно, очень важно, что благодаря в том числе частным инвестициям в Ярославле создан центр керлинга, а немного ранее появилась местная федерация этого вида спорта. Здесь будут заниматься не только дети, но и взрослые.
Проект реализован при участии Российской федерации керлинга, департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, а также ИКБР «Яринтербанк». В секцию уже записались 44 ребенка. В их распоряжении две новые профессиональные ледовые дорожки для игры. Кроме того, в «Арене-76» есть ледовая площадка, три зала для занятий общефизической подготовкой, зал для настольного тенниса на восемь игровых столов, несколько теплых смотровых зон для посетителей, место для установки трибун на 200 человек.
– Теперь в Ярославской области появилась достойная база для подготовки спортсменов-керлингистов и проведения различных соревнований, – сказал Дмитрий Миронов. – Керлинг – это уникальный вид спорта, который совмещает в себе как хорошую физическую нагрузку, так и интеллектуальные способности. Убежден, что многим юным ярославцам будет интересно попробовать свои силы на этих ледовых дорожках.
Также министр спорта вместе с губернатором побывал в Государственном училище олимпийского резерва по хоккею. Во втором квартале этого года будет завершен второй этап его строительства. В настоящее время построены главная ледовая арена с трибунами на 1500 человек, административно-хозяйственный корпус, медико-восстановительный блок.
Строительство началось в 2015 году в рамках федеральной программы развития физкультуры и спорта. Первый этап работ завершился в 2017 году: открылся учебно-спортивный комплекс, который включает в себя хоккейную тренировочную арену с многофункциональным спортивным комплексом, общежитие гостиничного типа, пищеблок, ряд учебных помещений, футбольное поле с беговыми дорожками, две открытые хоккейные площадки, два теннисных корта.
Сегодня в училище обучаются около 350 студентов.
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