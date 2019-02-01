​На первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства России Алексея Гордеева и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, был проанализирован ход реформы отрасли обращения с ТКО в регионах страны. Ярославская область отмечена среди субъектов, успешно реализующих плановые мероприятия, в том числе – по внедрению системы раздельного сбора ТКО.



Открывая заседание, Алексей Гордеев отметил, что старт реформы переносился неоднократно, в итоге сложившаяся ситуация с отходами потребовала незамедлительных решений, а именно – создания новой, цивилизованной, технологичной отрасли, которая позволит максимально вовлечь твердые коммунальные отходы во вторичный оборот и снизить до минимума экологический вред окружающей среде.



– Сегодня Минприроды России ведет постоянный мониторинг ситуации в регионах. Более 80 процентов из них уже перешло на новую систему обращения с ТКО, – сказал Алексей Гордеев. – При этом в субъектах начали работу выбранные регоператоры – главные ответственные за соблюдение природоохранного законодательства и за контроль передвижения отходов по всей цепочке, от домов до пунктов утилизации. Мы должны снижать нагрузку на окружающую среду и приближаться к европейскому уровню, где перерабатывается и поступает вторично в оборот 80 процентов коммунальных отходов.



В ходе совещания было отмечено, что для обеспечения плавного для населения перехода на новую систему обращения с отходами реализуется ряд мер. В частности, подготовлен проект постановления о сохранении до 2024 года на уровне 2018 года ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая закладывается в тариф.



– Нормативно-правовой акт о внесении изменений, который фиксирует минимальную плату и устанавливает коэффициенты и порядок платы за негативное воздействие после 2024 года, находится в стадии согласования для внесения в Правительство РФ, – пояснил Дмитрий Кобылкин.



По данным Минприроды России, уже 70 субъектов РФ перешли на новую систему, а выбранные региональные операторы приступили к работе. В 15 субъектах пока отмечаются сложности, шесть из них будут готовы к переходу в течение первого квартала 2019 года.



– Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами и работает по всем направлениям, обозначенным Правительством России, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Вместе с модернизацией системы обращения с отходами и запуском работы единого регионального оператора удалось сохранить плату за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО одной из самых низких в стране. Идет поэтапное обновление системы транспортировки и накопления отходов, внедряется система раздельного сбора мусора, создаются и модернизируются объекты обработки и захоронения отходов.