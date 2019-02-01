​Уважаемые участники Сталинградской битвы, ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда и труженики тыла!

Сталинградское сражение является одним из ключевых моментов отечественной и мировой истории. Ожесточенное противостояние в городе на Волге завершилось 2 февраля 1943 года капитуляцией окруженной группировки немецко-фашистских войск и предопределило весь последующий ход Второй мировой войны.

Эта дата российского календаря призывает  сохранить историческую память о тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее нашей Родины, и передать ее последующим  поколениям.

Желаю вам доброго здоровья, бесконечной энергии, долгих лет жизни и неугасающего интереса к созиданию!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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