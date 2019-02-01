​Уважаемые участники Сталинградской битвы, ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда и труженики тыла!



Сталинградское сражение является одним из ключевых моментов отечественной и мировой истории. Ожесточенное противостояние в городе на Волге завершилось 2 февраля 1943 года капитуляцией окруженной группировки немецко-фашистских войск и предопределило весь последующий ход Второй мировой войны.



Эта дата российского календаря призывает сохранить историческую память о тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее нашей Родины, и передать ее последующим поколениям.



Желаю вам доброго здоровья, бесконечной энергии, долгих лет жизни и неугасающего интереса к созиданию!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов