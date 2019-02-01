​Звездный состав XII традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019 пополнили олимпийский чемпион Никита Крюков и бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов.



Чемпион Олимпиады в Ванкувере 2010 года, серебряный призер сочинской Олимпиады 2014 года в командном спринте Никита Крюков подтвердил свое участие сразу в двух гонках марафона. 2 марта он выйдет на 50-километровую дистанцию свободным стилем, 3 марта – на 25-километровую классическим стилем. Никита Крюков – единственный спортсмен в истории советских и российских лыжных гонок, выигравший три титула чемпиона мира. Спортсмен уже неоднократно выходил на деминские трассы. Был обладателем бронзы на рыбинском этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Стартовал на марафонских дистанциях в 2010 и 2012 годах. В прошлом году стал победителем серебряной гонки марафона.



Всего в «Демино» в этом году приедут три олимпийских чемпиона и пять призеров, в разные годы поднимавшихся на олимпийский пьедестал. Кроме Крюкова и Морилова на дистанцию выйдут чемпион велогонок Марио Кюммер, серебряные призеры – россиянин Александр Панжинский и немецкий лыжник Тим Чарнке, обладатель бронзовой медали Алексей Петухов.



Почетными гостями марафона станут король лыжных гонок, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, единственный в стране двукратный победитель Кубка мира по лыжным гонкам и серебряный призер Олимпийских игр Александр Завьялов.



За месяц до старта XII традиционного международного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet-2019 для участия в главной гонке соревнований – 50-километровом марафоне – поданы 1722 заявки от профессионалов и любителей лыжного спорта из 16 стран мира.