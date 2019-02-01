​4 февраля отмечает свой 93-й день рождения участник Великой Отечественной войны, председатель областной общественной организации «Российский союз ветеранов», ЯОО ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин Ярославской области Александр Каменецкий.



– Своими надежными проводниками и неизменными жизненными ориентирами Ввы избрали высокие человеческие принципы, идеалы гражданственности и патриотизма, – отметил в поздравительном адресе губернатор Дмитрий Миронов. – Неотступное следование на этом пути благородным устремлениям и твердость характера завоевали Вам искреннее уважение и авторитет.



С днем рождения Александра Феофановича поздравил также председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. Он поблагодарил руководителя областного совета ветеранов за активное участие в общественной жизни региона, пожелал крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и по-прежнему оставаться в строю.



На торжественное мероприятие, посвященное 93-летию Александра Каменецкого, пришли известные люди области, ветераны, общественные деятели.



– Сегодня мы чествуем человека, который всю свою жизнь отдал служению Родине, и то, что сейчас делается в ветеранском движении, – это в первую очередь его заслуга, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Александр Каменецкий поблагодарил собравшихся за поздравления.



– Служу Ярославии! – сказал он.



За плечами у Александра Каменецкого – многие годы военной службы и патриотической работы.



На начало Великой Отечественной войны ему было 15 лет. Он пошел в партизаны. Попал в концлагерь, но совершил побег. Служил в Красной армии радистом разведроты 504-го стрелкового полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен. Вернулся в строй в составе разведроты 27-й гвардейской механизированной дивизии орденов Суворова, Богдана Хмельницкого 1-го Украинского фронта. Освобождал от врага города Европы и окончил войну в Праге.



После войны Александр Каменецкий связал свою судьбу с Вооруженными силами СССР. Окончив авиашколу в Переславле-Залесском по специальности «бортмеханик и бортрадист», продолжил служить бортрадистом экипажа во 2-й авиадивизии особого назначения. Окончил высшие авиакурсы ночного и слепого пилотирования в Тамбове и продолжил службу старшим стрелком-радистом в отдельном испытательном авиаотряде по испытанию самолетов. Он участвовал в испытаниях самолетов Ил-12 в условиях Крайнего Севера.



После окончания Муромского военного училища связи Александр Каменецкий стал офицером, прошел путь от лейтенанта, командира взвода окружной школы Московского военного округа по подготовке младших командиров до полковника – начальника войск связи Ярославского 3-го корпуса ПВО. Вышел в отставку в 1980 году.



С 2006 года Александр Каменецкий – руководитель областного комитета Российского союза ветеранов. В 2010 году на объединенной конференции был избран председателем Ярославского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



Александр Каменецкий награжден четырьмя государственными орденами: Отечественной войны II степени (1985), «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени, орденом Дружбы, орденом Мужества (Украина), а также 29 медалями. Среди них – «За отвагу», две медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «За трудовую доблесть». Кроме того, медаль «За труды во благо земли Ярославской» I и II степени, почетный знак Ярославской областной Думы «За вклад в развитие Ярославской области», знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».



В 2016 году награжден нагрудным Золотым знаком и почетной грамотой Президента Российской Федерации. Имеет награды Российского комитета ветеранов – почетные знаки (ордена) «За заслуги в ветеранском движении», орден Доблести, многие медали СССР и Российской Федерации в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне, медали Российского комитета ветеранов.