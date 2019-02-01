​За 2018 год инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования провели более четырех тысяч рейдов, по итогам которых выявлено 489 нарушений в сфере охраны животного мира. Это на 36 процентов больше, чем в 2017 году. Рост количества выявленных правонарушений – результат активизации работы инспекторского состава и внедрения новой системы межведомственного взаимодействия.



Совместно с сотрудниками УМВД проведено 679 рейдов. По итогам наложено административных штрафов на сумму более пятисот тысяч рублей. Возбуждено 87 уголовных дел. 10 жителей Ярославской области лишены права охоты.



– Как правило, среди нарушений лидируют охота вне охотничьего сезона и применение запрещенных технических средств, к примеру, световых приборов для ослепления животных, – рассказал председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Евгений Рощин. – Для злостных нарушителей законодательства предусмотрено лишение права охоты на год, максимальный срок – три года. Причем одновременно вводится запрет на хранение и ношение оружия.



При лишении права охоты срок исполнения наказания начинает истекать только с момента сдачи охотничьего билета.



В данный момент в Ярославской области проходит сезон охоты на пушного зверя и кабана, который продлится до 28 февраля.