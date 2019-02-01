|В минувшие выходные в акватории Рыбинского водохранилища в Любимском и Даниловском районах, поселке Борок Некоузского района, а также в Борисоглебском районе прошел очередной этап профилактической операции «Снегоход».
Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора совместно с представителями УМВД и МЧС проверили более 70 единиц самоходной техники.
– В результате рейдов выявлено более 25 административных нарушений. Приняты меры административного воздействия, – сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области Игорь Буянов.
Особое внимание инспекторы уделяли наличию регистрационных документов, полиса ОСАГО, отметки о пройденном техосмотре, удостоверения тракториста-машиниста. Главная задача профилактических мероприятий – обеспечение безопасности использования самоходной техники, а также жителей, которые могут находиться в зоне ее движения.
На месте было вынесено 16 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. В остальных случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.
Профилактическая операция «Снегоход» будет продолжаться на территории региона до конца зимнего периода. На данный момент уже выявлено и пресечено 55 нарушений.
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вчера, 17:45
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