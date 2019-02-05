|В Ярославль прибыла сборная Финляндии, которая сразится с российской командой в рамках Еврохоккейтура. Вынесенный матч пройдет 7 февраля на льду «Арены-2000».
Игра в Ярославле – одно из противостояний шведского этапа соревнований. Остальные игры организованы в Стокгольме.
– Такие события показывают, что Ярославль стоит в одной шеренге с городами мира, в которых любят хоккей, играют в него, где живут хоккеем, – сказал директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Мы очень ценим такие мероприятия, готовимся к ним, и я уверен, что мы проведем этот матч на таком же высоком уровне, как и матч Еврохоккейтура в прошлом году, когда к нам приезжала сборная Швеции.
Впереди у финских спортсменов два тренировочных дня.
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вчера, 13:15
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