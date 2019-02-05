​В Ярославль прибыла сборная Финляндии, которая сразится с российской командой в рамках Еврохоккейтура. Вынесенный матч пройдет 7 февраля на льду «Арены-2000».



Игра в Ярославле – одно из противостояний шведского этапа соревнований. Остальные игры организованы в Стокгольме.



– Такие события показывают, что Ярославль стоит в одной шеренге с городами мира, в которых любят хоккей, играют в него, где живут хоккеем, – сказал директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Мы очень ценим такие мероприятия, готовимся к ним, и я уверен, что мы проведем этот матч на таком же высоком уровне, как и матч Еврохоккейтура в прошлом году, когда к нам приезжала сборная Швеции.



Впереди у финских спортсменов два тренировочных дня.