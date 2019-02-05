​5 февраля в Ярославле прошла очередная проверка в сфере наружной рекламы. Специалисты областного департамента имущественных и земельных отношений выехали на места установки 13 конструкций, срок действия разрешений на размещение которых истек. Выявлено, что, несмотря на это, все объекты используются. Подготовлено 13 предписаний о демонтаже.



– С начала года в регионе выявлено 89 незаконных рекламных конструкций, организован демонтаж 29 объектов, – сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Информация об установленных рекламных конструкциях регулярно актуализируется. Специалисты используют базу учета, а также выезжают в рейды для проверки наличия или отсутствия конструкций на указанных местах.



Также в ходе контрольных мероприятий выявляют конструкции, которые нарушают принятые в прошлом году единые правила в сфере размещения рекламы. К примеру, отдельно стоящие объекты не могут выступать за границы земельного участка, на котором разрешена их установка, а рекламное поле не должно быть пустым. В случае если на конструкции временно отсутствует информация, необходимо декоративное оформление, например, виды поселений, объекты культурного наследия и так далее. В жилых зонах запрещены рекламные объекты с ярким пульсирующим светом, а также являющиеся источниками шума или вибрации.



Размещение рекламы на территории региона контролирует специальная комиссия. Она рассматривает вопросы выдачи разрешений на установку и эксплуатацию конструкций, включение мест их размещения в областную схему. В 2018 году выдано 318 разрешений, с начала этого года – еще три.



Одновременно с этим работает сервис на Геопортале Ярославской области ГИС-76, где размещена актуальная информация о расположении и характеристиках рекламных мест. Предписания о демонтаже можно найти в открытых источниках: на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/pred_dem_rek.aspx) и в газете «Документ-Регион».



Справка



В 2018 году сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений совместно с органами местного самоуправления выявили и демонтировали 500 незаконных рекламных конструкций.