​5 февраля на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике труду и занятости был рассмотрен ход разработки новых порядков предоставления компенсации родительской платы за уход и присмотр в детских садах, а также за частичную оплату питания в школах. В обоих случаях с 1 марта предполагается введение принципа адресности.



Компенсацию родительской платы за уход и присмотр в детских садах продолжат получать те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал прошлого года, то есть 15975 рублей.



– Мы провели консультации со специалистами регионального департамента труда и социальной поддержки населения, представителями органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, а также с руководителями образовательных организаций региона, – сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – До конца этой недели порядки предоставления будут утверждены приказами нашего департамента. С начала следующей недели в учреждениях начнутся родительские собрания, на которых будет предоставлена максимально подробная разъяснительная информация.



Согласно новому порядку для получения компенсации родительской платы с 1 марта до конца февраля необходимо представить в детский сад по месту пребывания ребенка документы, подтверждающие совокупный доход семьи.



Для тех, кто подтвердит нуждаемость, размер компенсации, предоставляемой за счет средств областного бюджета, остается прежним: 20 процентов родительской платы на первого ребенка, 50 процентов – на второго. Многодетным семьям компенсация в размере 70 процентов на третьего и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.



В 2019 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено более 320 миллионов рублей.



Также новый порядок разработан по предоставлению частичной платы за питание в школах. Бесплатным одноразовым питанием за счет средств областного бюджета будут обеспечены дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети, состоящие на учете в туберкулезном диспансере, а также ребята из многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих.



Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.



Для получения питания для учащихся 1 – 4-х классов за частичную плату родители или законные представители должны до конца февраля принести в школу документы, подтверждающие, что среднедушевой доход семьи не превышает 15975 рублей.



– Важно, что на сегодня все меры социальной поддержки населения и в школах, и в детсадах сохранены, а также то, что при внедрении принципа адресности родителям дошколят и учащихся образовательных учреждений не придется собирать огромный пакет документов, – сказала председатель комитета Лариса Ушакова.



Справка



С 1 сентября изменения коснутся тех, кто прописан в Ярославле и получает дополнительную компенсацию платы за присмотр и уход за малышами в детских садах из бюджета города. Это многодетные семьи, семьи, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий или является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы, семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации.



Сейчас для них общая сумма компенсации с учетом региональных средств составляет 100 процентов. Для таких категорий льготников также вводится принцип адресности: ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.



Для малоимущих семей работников дошкольных образовательных учреждений и малоимущих одиноких матерей размер компенсации и механизм ее получения не меняются.