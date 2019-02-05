​В администрации Борисоглебского района состоялось собрание, посвященное реализации губернаторского проекта по формированию комфортной среды «Решаем вместе!». Местные жители и представители органов власти обсудили планы по благоустройству общественной территории вокруг Риковского пруда. Мероприятие прошло при участии главы района Владимира Попова, руководителя проектного офиса «Решаем вместе!» Евгения Чуркина, депутата областной Думы от фракции "Единая Россия" Юрия Филимендикова.



– В этом году жители единогласно поддержали благоустройство территории вокруг Риковского пруда, – рассказал Евгений Чуркин. – В прошлом году это общественное пространство заняло второе место в ходе рейтингового голосования в рамках губернаторского проекта. За него проголосовали более 900 человек. В планах – обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение, установить скамейки, провести озеленение и оборудовать парковку для туристических автобусов.



В проект с учетом мнений жителей внесены изменения. Рядом с парковочной площадкой на месте полуразрушенного здания бывшей пожарной части появится сквер. В этом году аварийное сооружение разберут, а в следующем приступят к созданию зоны отдыха.



По словам главы Борисоглебского сельского поселения Николая Яблокова, на благоустройство территории вокруг пруда потребуется около 6 миллионов рублей.



– Риковский пруд – это центр поселка, рядом находится его главная историческая достопримечательность – Борисоглебский монастырь. Поэтому я полностью согласен с жителями: это место должно выглядеть достойно, – сказал Юрий Филимендиков. – Организация парковки позволит решить вопрос с туристическим транспортом. Депутаты намерены активно участвовать и в дальнейших этапах реализации программы. Мы планируем вместе с жителями контролировать ход выполнения всех работ.



В рамках общественного собрания были также подведены итоги реализации в районе губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2018 году. Выполнено 15 проектов на общую сумму порядка 11 миллионов рублей, благоустроено несколько дворовых территорий, проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях и учреждениях культуры.



Справка



Программа «Решаем вместе!» направлена на формирование комфортной среды проживания в муниципальных образованиях Ярославской области. Работа ведется с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Правительство региона реализует проект совместно с партией «Единая Россия».