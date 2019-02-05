​Повышение надежности электроснабжения более чем 200 населенных пунктов в четырех муниципальных районах – таков предварительный итог выполнения программы развития электроэнергетики Ярославской области в 2018 году. В ее рамках реализуются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики.



В частности, в 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» ввел в эксплуатацию 409 километров линий электропередачи 0,4-110 киловольт, 133 подстанции основной сети 35-110 киловольт и 236 трансформаторных подстанций. Общая сумма вложений составила 1 миллиард 438 миллионов рублей.



Самыми крупными объектами реконструкции стали подстанции «Аббакумцево», «Кулаково» и «Ватолино». Так, благодаря работам, проведенным на подстанции «Ватолино», удалось повысить качество электроснабжения потребителей 65 населенных пунктов Ярославского района, в том числе котельной, больницы, детсада и детского лагеря, двух школ, девяти канализационных насосных станций и скважин, крупного предприятия молочного животноводства «Племзавод «Ярославка».



Модернизация подстанции «Кулаково» поможет жителям 20 населенных пунктов Переславского и Ростовского муниципальных районов решить проблемы с перебоями в электроснабжении.



– В 2018 году завершен первый этап реконструкции на подстанции «Аббакумцево». Это позволило ликвидировать дефицит мощности 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Повышена надежность энергоснабжения на 10 котельных, 45 канализационных насосных станциях, в организациях, которые предоставляют услуги по теплу и водоснабжению, а также в трех больницах, девяти школах, животноводческом комплексе «Грешнево», на аэродроме Левцово. В 2019 году работы на подстанции «Аббакумцево» продолжатся. Здесь будет заменен силовой трансформатор и увеличена мощность.



Кроме того, в эксплуатацию планируют ввести 454 километра линий электропередачи, подстанции основной сети и трансформаторные подстанции общей мощностью 49,5 мегавольт-ампер (МВА).