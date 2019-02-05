​За 2018 год с территории региона в консолидированный бюджет Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды поступило 186 миллиардов рублей. При этом налоговые поступления в консолидированный бюджет Ярославской области обеспечены на уровне 91,7 миллиарда рублей. Рост составил 8,8 процента. Без учета акциза на нефтепродукты, который распределяется особым образом, в казну региона поступило 61,6 миллиарда рублей, что выше показателя 2017 года на 10,3 процента.



Итоги работы за 2018 год 5 февраля обсудили на заседании расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области, которое прошло при участии председателя Правительства региона Дмитрия Степаненко.



– Обеспечена положительная динамика поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ. Налоги на совокупный доход выросли на 13,5 процента. Имущественные налоги – на 4,3 процента, – сказал Дмитрий Степаненко.



Он также отметил эффективность межведомственного взаимодействия на региональном уровне. Сегодня выстроены эффективные механизмы работы Правительства региона, органов местного самоуправления и управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области в самых разных направлениях.



В 2018 году осуществлялось эффективное взаимодействие с правоохранительными и следственными органами. Проведено два десятка совместных выездных налоговых проверок, возбуждено 10 уголовных дел. При этом общее количество выездных проверок снизилось на 35 процентов, со 169 до 109.



Руководитель регионального управления ФНС России Дмитрий Яковицкий отметил, что внедрение инновационных технологий позволило концептуально поменять подходы к контрольной работе, планомерно снижая административную нагрузку на налогоплательщиков. Акцент с проведения выездных налоговых проверок сместился на побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению своих обязательств. В результате объем поступлений по контрольной работе за 2018 год вырос на 22,3 процента и составил 1,7 миллиарда рублей.



– Позитивную динамику налоговых поступлений определили положительные тенденции в экономике области, – подчеркнул Дмитрий Яковицкий.



В заседании также приняли участие председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, главный федеральный инспектор по региону Алексей Володичев, руководители территориальных управлений федеральных ведомств и руководящий состав налоговых органов Ярославской области.