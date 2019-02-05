​В февральских квитанциях за капремонт жители региона увидят в графе «Задолженность» суммы, которые были ими внесены в прошлом месяце в качестве оплаты за услугу. Как пояснили в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов, это связано со сбоем в работе серверного оборудования. В связи с этим фонд временно не может принимать данные о поступивших платежах, а значит, до устранения неполадок в квитанциях они не будут отражены.



В фонде подчеркивают: при этом, вся информация о поступивших средствах сохраняется. Граждане могут по-прежнему привычными для них способами оплачивать услугу, и деньги будут перечислены на лицевые счета. Как только оборудование отремонтируют, внесенные суммы будут отражены в квитанциях.



– Несуществующий долг, отразившийся в квитанциях, не повлечет за собой никаких санкций для собственников, – подчеркнул и. о. директора фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. – Платежный агент, ЯроблЕИРЦ, приостановит начисление пеней начиная с декабря 2018 года и до полного восстановления работы системы. Эти работы, по предварительным расчетам, могут занять до полутора месяцев. После этого вся информация будет скорректирована. Мы приносим свои извинения за временные неудобства.



Сведения о текущих начислениях можно получить в ЯроблЕИРЦ. Туда же сразу после восстановления работы оборудования будут направлены все данные об оплате, произведенной в период технического сбоя, с целью последующей передачи в органы социальной защиты для расчета льгот.



Собственники получат доступ к информации по каждому лицевому счету как на сайте, так и в клиентском центре регионального фонда после восстановления работы сервера.