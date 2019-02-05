​В Рыбинске на базе первой и шестой больниц создается единый центр амбулаторной онкологической помощи для жителей города и района. Здесь можно будет в максимально короткие сроки пройти обследование при подозрении на онкозаболевание. При центре будет организован и дневной стационар, благодаря чему расширятся возможности для проведения химиотерапии.



– Также принято решение о создании на базе городской больницы №1 единого эндоскопического центра для жителей Рыбинска и Рыбинского района, – сообщил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Новые центры будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием. Закупим эндоскопические стойки, видеогастроскопы. Рыбинские специалисты пройдут дополнительное обучение в областной онкологической больнице, а ряд специалистов смогут повысить квалификацию в институте имени Герцена в Москве.



Организованы центры будут уже в 2019 году.



– Абсолютное большинство злокачественных опухолей можно выявить на ранней стадии. Одной из задач центра в Рыбинске и будет поймать рак в начале и сделать все, чтобы человек мог выжить и полноценно жить дальше, – сказал главный онколог области Николай Кислов. – Наш регион занимает третье место в России по количеству верификаций злокачественных опухолей, практически все они у нас доказаны морфологическим методом диагностики, то есть под микроскопом. Мы находимся также на третьем месте по заболеваемости в ЦФО и на седьмом в России в целом, а по смертности занимаем 38-е место в стране, по данным 2017 года.



По словам Николая Кислова, самым распространенным злокачественным новообразованием является рак прямой и толстой кишки. Периодические осмотры очень важны для его выявления. Сейчас в Ярославской области идет работа над созданием программы массового скрининга колоректального рака.