​5 февраля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в совещании «О планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК», которое в Туле провел заместитель полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. К обсуждению экспортного потенциала агросектора также были приглашены представители Минсельхоза России, главы субъектов ЦФО, руководители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.



– Центральный федеральный округ является драйвером развития АПК страны, и на него возложены большие задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции, – сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. – По нашим подсчетам, в 2024 году ЦФО (без учета Москвы) будет экспортировать продукции на 6,6 миллиарда долларов, что составит 15 процентов общего объема планируемого российского экспорта.



Артур Ниязметов подчеркнул, что развитие экспорта сельхозпродукции – одна из стратегических задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил к 2024 году увеличить сбыт продукции АПК в другие страны более чем в два раза и создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами. Для достижения цели необходимо, чтобы объем поставок за рубеж рос в среднем на 11 процентов ежегодно.



В Ярославской области общий объем экспорта за последние два года составил 11 миллионов долларов. Регион успешно продает в другие страны молочные продукты, кондитерские изделия, меланж, пищевой желатин и многое другое.



– Будем наращивать темпы. Роста объемов производства экспорта планируем достичь за счет технического и технологического перевооружения отрасли, – сообщил Дмитрий Миронов. – В частности, в наших планах – в три раза увеличить производство органической мясной и молочной продукции.



Сегодня Ярославская область является российским лидером по производству органической продукции. Мясо, картофель, молочные продукты этой категории пользуются популярностью не только на российских рынках, но и у европейских потребителей. И это потенциал региона для российского экспорта.



Также область находится на 1-м месте в ЦФО по объему производства куриных яиц, на 2-м – по темпу прироста розничного товарооборота, на 3-м – по урожайности овощей открытого грунта.



За последние два года в сферу АПК удалось привлечь солидные инвестиции. Сейчас в регионе реализуются 52 инвестиционных проекта на сумму около 40 миллиардов рублей.



Большая работа проводится и по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Результат за два года – около 60 тысяч гектаров.