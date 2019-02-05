​Московский научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта готов на безвозмездной основе разработать усовершенствованную модель пассажирских перевозок в Ярославской области. Первоочередные мероприятия, необходимые в этой сфере, обсудили на совещании в региональном департаменте транспорта.



– Для нас главная задача – повышение качества транспортного обслуживания, – подчеркнула и. о. директора департамента Екатерина Галеева. – Существенно изменить ситуацию в лучшую сторону можно, только используя комплексный подход. Нашим специалистам предстоит проанализировать огромный объем информации, но отдельные моменты видны сразу. Например, на ряде маршрутов вместимость подвижного состава недостаточна, что снижает комфортность поездок. Увеличение класса автобусов будет учитываться при формировании транспортного заказа.



В конце прошлого года департамент транспорта уже провел масштабное исследование пассажиропотоков на маршрутах области. Выявлены неэффективные, которые при подготовке новой модели будут изменены.



Направлений работы много, в том числе необходимы определение мер по повышению качества обслуживания и устранению недобросовестной конкуренции, формирование транспортного состава.