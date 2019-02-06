​Рыбинская центральная районная поликлиника получила мобильный флюорограф. Он приобретен за счет федеральных средств и поможет в выявлении рака на ранней стадии.



– Рыбинскому району такой комплекс был очень нужен, ведь здесь рак легких вместе с раком желудка – на лидирующих позициях среди онкозаболеваний, – отметил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Комплекс будет регулярно выезжать в отдаленные населенные пункты, жителям которых проблематично добраться до районного центра.



К центральной районной поликлинике приписано свыше 26 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. Два раза в неделю мобильный флюорограф будет выезжать для обследований. За один раз пройти диагностику смогут порядка 100 человек.



– Техника современная, здесь комфортно и врачам, и пациентам, – сказал главный врач медучреждения Вячеслав Подгорный. – Первый выезд мы сделаем в населенные пункты глебовского направления.



Справка



В составе Рыбинской ЦРП – 1 поликлиника (мощность – 610 посещений в смену), 11 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 1 мобильный ФАП, пункты неотложной помощи.