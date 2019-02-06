​«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» – новая компетенция в рамках чемпионата «WorldSkills Russia». Ярославская область первой начала ее внедрение, далее это направление будут осваивать по всей стране.



На этой неделе первые соревнования проводятся на базе Ростовского колледжа отраслевых технологий.



– Появление в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» данной компетенции стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству системы профессионального образования Ярославской области с государственным Фондом содействия реформированию ЖКХ, – рассказал заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков. – Соревнования в Ростове являются первыми в Российской Федерации, дающими старт продвижению новой, особенно актуальной сегодня компетенции. Это в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Ростовского колледжа отраслевых технологий и являющихся его партнерами профессиональных образовательных организаций области по обучению молодежи, которая в ближайшее время будет трудоустраиваться на предприятия ЖКХ.



Участники соревнований проводят анализ технического состояния реального многоквартирного дома, демонстрируют навыки организации взаимодействия с собственниками помещений. Помимо этого, конкурсанты должны разрешить проблемные вопросы, связанные с работой управляющей компании.



Справка



«WorldSkills» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профмастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Международное движение «WorldSkills» существует с 1950 года и сегодня объединяет более 70 стран мира.