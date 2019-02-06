|Выпускники 2018 года, сдавшие единый государственный экзамен на 100 баллов, рассказали 11-классникам о своем ключе к успеху. Встреча была организована департаментом образования Ярославской области и региональным инновационно-образовательным центром «Новая школа».
– Такие мероприятия проводятся в регионе уже третий год, – отметила директор департамента образования Ирина Лобода. – На них не только можно расспросить стобалльников о секретах эффективной подготовки к ЕГЭ, но и проконсультироваться у специалистов центра оценки и контроля качества образования, психологов. Это также очень серьезный, интересный разговор о выборе пути – о том, стоит ли продолжать обучение в высшей школе или все-таки пойти работать.
Участники встречи говорили о том, как систематизировать знания, полученные в школе и в учреждениях дополнительного образования, чем отличается подготовка к олимпиадам от подготовки к ЕГЭ, как рационально использовать время, отведенное на выполнение экзаменационных заданий.
– На мой взгляд, самый главный секрет в достижении успеха в любом деле – это регулярность и системность подготовки, тренировки. И очень важно иметь мотивацию, – поделилась выпускница ярославской школы №36, студентка факультета международных отношений МГИМО Ирина Киселева.
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