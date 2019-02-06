​В 2018 году на реализацию инновационных проектов в Ярославской области порядка 70 миллионов рублей выделил Фонд содействия инновациям. Еще 69,3 миллиона составили частные инвестиции в стартапы, сопровождаемые Корпорацией развития МСП.



– Правительство Ярославской области поддерживает проекты от идеи до внедрения в серийное производство, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Специалисты Корпорации развития малого и среднего предпринимательства помогают написать бизнес-план, найти рыночную нишу, составить пакет документов на гранты, в том числе Фонда содействия инновациям. У него есть восемь видов грантов, от 500 тысяч до 25 миллионов рублей. Также мы ведем работу с госкорпорациями, знакомим их с инновационными проектами региона.



В прошлом году Корпорация развития МСП организовала в регионе более 20 мероприятий для начинающих предпринимателей и инноваторов, в том числе всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018» и «Битву стартапов» на Ярославском инвестиционном форуме.



Сейчас на сопровождении в корпорации находится 40 стартапов. Один из них – проект Дмитрия Стенько по созданию персонального контур-кавера для протезов нижних конечностей. Пластиковое изделие представляет собой разборную конструкцию, которая крепится к протезу и дает возможность визуально его подчеркнуть, как некое устройство, напоминающее ультрасовременный гаджет.



– Мы познакомились с работой Корпорации развития МСП на региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года», который проходил в бизнес-инкубаторе, – рассказал руководитель проекта Дмитрий Стенько. – Заключили соглашение, и теперь нас информируют о различных мероприятиях, где мы можем получить поддержку, в том числе финансовую, приглашают на семинары и мастер-классы, помогают с продвижением.



Проект по созданию персонального контур-кавера для протезов нижних конечностей стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в 2018 году, участником выставки инновационных проектов на Ярославском инвестиционном форуме – 2018. Теперь специалисты корпорации работают над помощью в привлечении инвестиций в проект.