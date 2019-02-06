|Завершен очередной этап ремонтно-реставрационных работ в Крестовоздвиженском соборе Тутаева. Сделаны усиление фундаментов, отсечная гидроизоляция, восстановлены кирпичная кладка и кровля. Деньги на реализацию проекта – около 19 миллионов рублей – были выделены из федерального бюджета.
– Работы проводятся поэтапно, и предстоит еще многое сделать. В этом году хотим провести реставрацию колокольни, ремонт и покраску главок, золочение крестов. Соответствующая заявка на финансирование уже подана в Министерство культуры, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
Ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры ведутся под постоянным контролем регионального департамента охраны объектов культурного наследия. В 2018 году было охвачено 148 зданий, на реализацию проектов направлено более 535 миллионов рублей, из которых 243 миллиона – из федерального бюджета, 65 миллионов – из регионального, 20 миллионов – из муниципальных, остальное – из внебюджетных источников.
Среди важнейших объектов реставрации с использованием средств федерального бюджета – ансамбль Толгского монастыря, церковь Богоявления в Хопылеве Рыбинского района, храм Петра и Павла и объекты Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле, Успенский собор в Ростове, дом Шемякиной в Рыбинске.
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