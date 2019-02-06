​16 февраля в поселке Михайловском Ярославского района пройдет семейный фестиваль «Валенки Show». В программе праздника – зимние игры и конкурсы, «Большие гонки» на ватрушках, футбол в валенках, волейбол в валенках. Ярким дополнением мероприятия станут конкурсы «Ярославская уха» и «Валенки – вот это ДА!».



На площади можно будет попробовать себя в валяном тире, валяном гольфе, валяном экстриме, побывать в валяном ЗАГСе и валяном СПА. Кроме того, пройдут мастер-классы по народно-художественным промыслам и ремеслам.



– Фестиваль валенок интересен в аспекте сохранения национальной самобытности, популяризации народных промыслов и развития туризма, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Наш регион – один из лидеров в России по событийному туризму. В 2018 году в Национальном рейтинге развития событийного туризма в России Ярославская область заняла 6-е место, улучшив свои позиции на два пункта.



Фестиваль «Валенки Show» пользуется популярностью у жителей области и в этом году пройдет в 12-й раз. Главной отличительной чертой мероприятия является то, что все участники должны быть в валенках. Организатором мероприятия выступает администрация Ярославского муниципального района.