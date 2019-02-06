​6 февраля губернатор Дмитрий Миронов принял участие в работе XI бизнес-форума общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Москве. Ключевой темой мероприятия в этом году стала роль бизнеса в реализации национальных целей развития, поставленных перед страной в майском указе главы государства.



На пленарном заседании форума выступил Президент России Владимир Путин.



– Предприниматели в России прекрасно понимают свою ответственность за будущее страны, готовы вносить свой существенный, если не решающий, вклад в развитие экономики да и страны в целом, – сказал он. – Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан. И чем больше динамичных, сильных компаний, как в традиционных, так и в еще только формирующихся отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост.



В форуме приняли участие свыше полутора тысяч человек, среди которых – представители профильных министерств и ведомств, главы субъектов РФ, владельцы крупнейших российских компаний, члены экспертного сообщества. Они обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, меры по развитию предпринимательства, повышение производительности труда, рост несырьевого экспорта, улучшение работы систем образования и здравоохранения, подготовку кадров для российских предприятий.



В рамках форума Правительство Ярославской области и общественная организация «Деловая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и президент организации Алексей Репик.



– «Деловая Россия» – наш традиционный надежный партнер, с которым мы совместно реализуем ряд проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона, – сказал Дмитрий Миронов. – В частности, совместно решаем актуальные для Ярославской области задачи по подготовке профессиональных кадров для нужд промышленности. В настоящее время деловая активность в регионе на высоком уровне, и большая часть инициатив предпринимателей встраивается в федеральную повестку. Мы заинтересованы в обеспечении наиболее благоприятных условий для развития бизнеса, создании в России конкурентного рынка.



Совместные усилия сторон будут направлены на улучшение инвестиционного климата, поддержку предпринимательства, развитие конкуренции.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что сегодня регион стремится попасть в десятку лучших в России по состоянию инвестиционного климата. В поддержку бизнеса в Ярославской области работает около 10 профильных структур. В их числе – единственная в ЦФО Региональная лизинговая компания, которая предоставляет выгодные контракты по ставкам значительно ниже коммерческих.



– Самое главное сегодня – общее понимание национальных целей развития, которые стали основой майского указа Президента России, – сказал Алексей Репик. – Бизнесу и власти, и на уровне федеральном, и, что важно, на уровне субъектов страны, нужно сделать все, чтобы эти цели были не просто достигнуты, а достигнуты без задержки, без проволочек. То, что я переехал в Ярославль, говорит о том, что в национальном рейтинге инвестклимата Ярославская область для меня уже занимает очень высокое место.