​6 февраля специалисты департамента лесного хозяйства Ярославской области совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередной рейд с целью контроля за соблюдением требований законодательства при транспортировке древесины. Нарушений не выявлено.



– Отсутствие нарушений – важный показатель проведенной с лесопользователями профилактической работы, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В Ярославской области за последние два года благодаря внедрению новой межведомственной системы взаимодействия удалось добиться весомых результатов по пресечению незаконного оборота древесины. Сохранение и приумножение природных ресурсов – одно из ключевых направлений и нацпроекта «Экология», и новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Так, в прошлом году объемы незаконных вырубок снижены в 1,8 раза, а объемы нелегально заготовленной древесины – в 1,4 раза. В промышленных масштабах теневые рубки на территории региона ликвидированы полностью. Одновременно с этим объемы лесовосстановления не только сравнялись с объемами вырубок, но и превысили их на 20 процентов. Комплекс данных мероприятий позволил Ярославской области выйти на передовые позиции в ЦФО.



В 2018 году лесными инспекторами проведено 186 рейдов с целью контроля за транспортировкой древесины, в том числе 98 – совместно с сотрудниками полиции. Выявлено 12 нарушений, по всем фактам возбуждены административные дела. Всего за прошлый год возбуждено 420 дел, наложено штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей, что в 11 раз больше, чем в 2017-м.