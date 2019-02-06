​6 февраля в областном перинатальном центре начался практический семинар «Организация коррекционно-педагогической помощи детям первого и второго года жизни с перинатальной патологией». Мероприятие организовано в рамках проекта «Шагаем вместе», ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. Инициатива принадлежит благотворительному фонду «Маленькая страна».



– Ежегодно более трех тысяч детей в нашей области рождаются недоношенными, с задержкой внутриутробного развития, родовыми травмами, генетическими заболеваниями, – рассказала президент благотворительного фонда «Маленькая страна», заведующая амбулаторным отделением для детей раннего возраста ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» Елена Ермолина. – Для таких детей очень важно уже в первый год жизни начать комплексные реабилитационные мероприятия. При этом в вопросах ранней диагностики нарушений нервно-психического развития необходимо эффективное сотрудничество медиков и педагогов-дефектологов.



Семинар продлится два дня, сегодня занятия посетили более 40 специалистов. Это сотрудники перинатального центра, педагоги и дефектологи учреждений образования.



Занятия проводят научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО, доктор педагогических наук Светлана Лазуренко и учитель-дефектолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Наталья Павлова. В рамках учебного курса будут разобраны вопросы психолого-педагогической диагностики психического развития новорожденных детей и детей первого года жизни, организации коррекционно-педагогической помощи, психологической поддержки родителей в педиатрическом стационаре. Кроме того, пройдут занятия с участием детей с различными патологиями. В помощь специалистам будут разработаны основы индивидуальных дефектологических занятий для пациентов данной категории.



По словам Елены Ермолиной, лекции и учебные семинары для родителей и специалистов – врачей, дефектологов, логопедов, педагогов и психологов – в рамках проекта «Шагаем вместе» будут проходить в течение года. Запланированы тематические мероприятия в День защиты детей и Международный день недоношенных детей. Летом для родителей и детей раннего возраста с тяжелыми нарушениями здоровья будет организован 10-дневный лагерь под руководством ведущих специалистов страны в вопросах ранней реабилитации.