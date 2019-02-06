​6 февраля сборная России по хоккею с шайбой во главе с главным тренером Ильей Воробьевым прибыла в Ярославль, чтобы сразиться со сборной Финляндии в вынесенном матче Еврохоккейтура.

– Вынесенные матчи Еврохоккейтура проходят в «Арене-2000» второй год подряд, – отметил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Для нас это очень почетно. Это и знак признания ярославских хоккейных традиций на мировом уровне, и оценка качества организации и проведения в регионе соревнований столь высокого уровня. Сборная России стартовала с победы на Кубке Карьяла, обыграв в первом матче финскую команду со счетом 3:0. Надеемся на повторение успеха!

В состав национальной команды вошли и члены ярославской команды «Локомотив»: защитники Рушан Рафиков и Александр Елесин, нападающие Григорий Денисенко, Денис Алексеев и Кирилл Слепец, а также вратарь Илья Коновалов.

Вынесенный матч в рамках этапа Еврохоккейтура между сборными командами России и Финляндии состоится 7 февраля.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
19:00
13 просмотров
2019.02.06 В интересах детей с тяжелыми нарушениями здоровья в регионе реализуется проект «Шагаем вместе»
2019.02.06 Нарушители лесного законодательства оштрафованы на сумму 24 миллиона рублей
2019.02.06 Дмитрий Миронов подписал соглашение между Правительством области и общественной организацией «Деловая Россия»
2019.02.06 Ярославский район приглашает на семейный фестиваль «Валенки Show»
2019.02.06 В Тутаеве завершился очередной этап реставрации Крестовоздвиженского собора