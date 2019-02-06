​6 февраля сборная России по хоккею с шайбой во главе с главным тренером Ильей Воробьевым прибыла в Ярославль, чтобы сразиться со сборной Финляндии в вынесенном матче Еврохоккейтура.



– Вынесенные матчи Еврохоккейтура проходят в «Арене-2000» второй год подряд, – отметил заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Для нас это очень почетно. Это и знак признания ярославских хоккейных традиций на мировом уровне, и оценка качества организации и проведения в регионе соревнований столь высокого уровня. Сборная России стартовала с победы на Кубке Карьяла, обыграв в первом матче финскую команду со счетом 3:0. Надеемся на повторение успеха!



В состав национальной команды вошли и члены ярославской команды «Локомотив»: защитники Рушан Рафиков и Александр Елесин, нападающие Григорий Денисенко, Денис Алексеев и Кирилл Слепец, а также вратарь Илья Коновалов.



Вынесенный матч в рамках этапа Еврохоккейтура между сборными командами России и Финляндии состоится 7 февраля.