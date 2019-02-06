​Ярославской области в 2019 году выделена 251 путевка в три федеральных детских центра: международный детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Орленок», всероссийский детский центр «Смена».



– В «Артек» и «Смену» мы сможем отправить ребят больше, чем в прошлом году, в «Орленок» – столько же, сколько в 2018-м, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Путевки предоставляются с целью поощрения за успехи в различных сферах деятельности. Их смогут получить дети, добившиеся успехов в общественной работе, учебе, победители и призеры соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов. Все смены в федеральных детских центрах являются профильными.



Пребывание в федеральных детских центрах, реализация в них общеразвивающих и образовательных программ обеспечиваются за счет субсидий из федерального бюджета. Путевки предоставляются ребятам бесплатно, а расходы на дорогу ложатся на родителей. Сопровождение и доставка детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваются за счет средств областного бюджета.



Для поездки ребенка в ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена» необходимо обратиться в муниципальную межведомственную комиссию. Для поездки в МДЦ «Артек» каждый желающий в возрасте от 8 до 17 лет может зарегистрироваться самостоятельно либо с помощью родителей (законных представителей) на сайте артек.дети.



Формирование и отправка делегаций детей организованы государственным учреждением Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный центр».



Также в настоящее время в регионе реализуется проект «Артек Ярославии». В его рамках уже этим летом в лагерях области начнется внедрение дополнительных общеразвивающих программ международного детского центра. Пилотной площадкой станет оздоровительный лагерь им. М. Горького. Студенты, которые будут работать с ребятами в качестве вожатых, в середине февраля отправятся на практику в Крым.



Проект «Артек Ярославии» организован в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ и международным детским центром «Артек».