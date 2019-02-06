​Единственное предприятие области, которое поставляет сельскохозяйственную технику не только в регион, но и за его пределы, – ЗАО «ПК «Ярославич» – представило на ХII ежегодной дилерской конференции в Ярославле свои новые разработки. Это полуприцеп с подпрессовкой «Гигант» и полуприцеп самосвальный для перевозки сыпучих грузов, а также универсальный распределитель материалов для перевозки и поверхностного внесения в почву твердых минеральных удобрений.



– Правительство Ярославской области уделяет особое внимание технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса региона, – сказал директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Ежегодно сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная финансовая поддержка на приобретение высокопроизводительной техники, оборудования и новых технологий. 65 процентов всех сельхозмашин у нас закупается на условиях областного лизинга под 2,4 процента годовых через ОАО «Ярославльагропромтехснаб». Техника компании «Ярославич», которую мы приобретаем, зарекомендовала себя как надежная, долговечная, отвечающая потребностям предприятий и организаций АПК.



На сегодняшний день компания «Ярославич» является одним из самых динамично развивающихся промышленных предприятий региона. Благодаря совместной работе с учеными Российской академии наук и с системой машиноиспытательных станций предприятие приступило к серийному выпуску комплекса энергоресурсосберегающих машин для почвообработки, включающего 60 различных моделей, а также 16 видов полуприцепов и тракторных фронтальных погрузчиков. Полный ассортимент завода включает более 100 моделей техники и оборудования. Все они адаптированы для российских агроклиматических условий и работы на различных агрофонах.



За внедрение в сельскохозяйственное производство комплекса почвообрабатывающей техники для энергосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур предприятие удостоено диплома и золотой медали всероссийской выставки «Золотая осень».