​Готовность региона к переходу на цифровое телевещание 7 февраля обсудили на пресс-конференции в Правительстве области.



Напомним, аналоговое вещание во всех муниципальных образованиях будет отключено в ближайший понедельник, 11 февраля. В этот же день начнет действовать областной штаб, задача которого – оперативно решать возникающие при переходе вопросы.



– Мы делаем все необходимое для того, чтобы регион перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание в комфортном для людей режиме, – подчеркнула заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Информационно-разъяснительная и организационная кампания проходила с марта прошлого года. В частности, в ее рамках сделан подомовой обход 60 тысяч домохозяйств в сельской местности, обследовано 100 процентов учреждений социального обслуживания.



В настоящее время проводится еженедельный мониторинг наличия в организациях торговли и отделениях почтовой связи пользовательского оборудования для приема цифрового телесигнала, а также цен на эту продукцию.



В режиме видеоконференции о готовности к переходу доложили руководители органов местного самоуправления нескольких муниципальных образований.



– У нас большинство домохозяйств подключено к кабельным сетям, поэтому отключение аналогового вещания коснется немногих, – рассказал мэр Рыбинска Денис Добряков. – На домовом обслуживании у социальных работников находятся 430 горожан. Из них 49 уже установили необходимое оборудование, а остальным его подключают родственники.



По словам руководителя управления ФАС по Ярославской области Ивана Паутова, на данный момент не зафиксировано попыток завышения цен на приставки и антенны для подключения цифрового телевидения.



Граждане могут задать все вопросы, касающиеся перехода на «цифру», по федеральной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. Также по этому номеру принимают заявки на волонтерскую помощь при подключении оборудования. В процессе задействованы порядка 100 представителей регионального центра развития добровольчества из всех муниципальных образований.



Волонтеры вправе посещать граждан только в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей муниципального образования. При этом визитерам запрещено требовать деньги за свои услуги и предлагать купить оборудование для цифрового вещания.