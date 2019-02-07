​С этого года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут жить в предоставленном им жилье по договорам социального найма неограниченное количество лет. Ранее такие договоры, заключаемые на пятилетний период, можно было переоформить только один раз, а в дальнейшем приватизировать жилье. Этот вариант также сохранен.



– Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, остается на сегодня в регионе одним из самых важных направлений мер социальной поддержки населения. Так, за прошлый год мы обеспечили квартирами 137 граждан этой категории, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Однако далеко не все добросовестные квартиросъемщики по истечении пяти-, десятилетнего срока готовы к приватизации. Причин много, в том числе недостаточная социальная адаптация. Теперь такие люди могут продолжать пользоваться жильем по договорам соцнайма столько, сколько считают нужным.



Квартиры предоставляются детям-сиротам по договорам найма сроком на 5 лет. Если в течение пяти лет граждане добросовестно выполняли условия договора найма и уже нет необходимости оказывать помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, с ними заключается договор социального найма. После этого при желании у этой категории граждан появляется право на бесплатную приватизацию данного жилья.



Все эти тонкости ребятам разъясняют сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений, которые регулярно проводят проверки предоставленных помещений. За прошедший год вместе с сотрудниками постинтернатной службы сопровождения департамента образования, полиции, управляющих организаций они побывали в 243 квартирах. С начала этого года – в 11 квартирах.



– Если квартиросъемщик не выполняет условия договора социального найма, например не оплачивает коммунальные услуги, правовые отношения с ним могут быть расторгнуты, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Наша задача – не допустить нецелевого использования имущества, но главное – того, чтобы ребята оказались на улице. Во время рейдов выявляем тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, оказываем им помощь.