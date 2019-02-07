​Из-за крайней изношенности здания Центральной амбулатории в Угличе принято решение ее временно закрыть и перераспределить потоки пациентов в другие медицинские учреждения города.



В здании постройки начала ХХ века проведено инженерное обследование несущих строительных конструкций. Специалисты пришли к выводу, что железобетонные перекрытия и кирпичные своды перекрытия над подвалом находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Деятельность учреждения в здании рекомендовано прекратить.



– В амбулатории сейчас шесть врачебных участков, на которых фактически работают два врача общей практики и один врач-терапевт, – сообщил главный врач Угличской центральной больницы Михаил Кривов. – Численность взрослого населения, прикрепленного к Центральной амбулатории, более 9 тысяч человек. Радиус обслуживания населения – до пяти километров.



В период временного закрытия Центральной амбулатории прием пациентов будет осуществляться в поликлинике №1 по адресу: Углич, улица Северная, 7.



– Из Центральной поликлиники будут переведены врачи общей практики, участковые и процедурные медицинские сестры, операторы и сестра-хозяйка. Прием пациентов будет осуществляться в две смены, – рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.



Для записи пациентов в поликлинике №1 сохраняется телефонный номер Центральной амбулатории и выделяется отдельное окно в регистратуре. Время в пути до медучреждения для людей изменится с 5 – 20 до 10 – 25 минут. До поликлиники пациенты Центральной амбулатории смогут добраться на общественном транспорте №2, 3, 6, 62, 9, 7, 1.



Все диагностические исследования и прием специалистов проводятся на прежнем месте, в поликлинике №1. Детей, так же как и раньше, будут принимать в детской поликлинике по адресу: Заводской проезд, 14.