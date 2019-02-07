|Дорогие ярославцы!
Сегодня, в День российской науки, мы с уважением и признательностью обращаемся к людям, которые, продолжая славные традиции предшественников, стремятся обратить свои знания и умения на пользу всех жителей страны.
Интеллектуальное служение требует таланта, упорного труда и преданности своему делу, широты интересов и активной гражданской позиции.
Эти качества отличают представителей научного сообщества Ярославской области, которые вносят заметный вклад в копилку отечественных достижений. Их успехи позволяют добиться современных высот развития в различных сферах региона и обеспечивают динамичный рост всей российской экономики.
Желаю всем деятелям науки здоровья, успехов и новых открытий, претворения в жизнь перспективных идей, которые смогут улучшить жизнь людей и сделать их счастливее!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 19:30
20 просмотров
2019.02.07 Пациентов центральной угличской амбулатории временно переведут в другие медицинские учреждения2019.02.07 Дети-сироты смогут жить в квартирах по договорам социального найма неограниченное количество лет 2019.02.07 11 февраля в регионе начнет работать штаб по оперативному решению вопросов перехода на цифровое телевещание2019.02.07 В регионе началось производство новых моделей сельскохозяйственной техники2019.02.07 Ярославской области выделено более 250 путевок в федеральные детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена»