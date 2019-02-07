​Дорогие ярославцы!



Сегодня, в День российской науки, мы с уважением и признательностью обращаемся к людям, которые, продолжая славные традиции предшественников, стремятся обратить свои знания и умения на пользу всех жителей страны.



Интеллектуальное служение требует таланта, упорного труда и преданности своему делу, широты интересов и активной гражданской позиции.



Эти качества отличают представителей научного сообщества Ярославской области, которые вносят заметный вклад в копилку отечественных достижений. Их успехи позволяют добиться современных высот развития в различных сферах региона и обеспечивают динамичный рост всей российской экономики.



Желаю всем деятелям науки здоровья, успехов и новых открытий, претворения в жизнь перспективных идей, которые смогут улучшить жизнь людей и сделать их счастливее!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов