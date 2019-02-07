​7 февраля в Ярославле губернатор Дмитрий Миронов принял участие в церемонии открытия вынесенного матча этапа Еврохоккейтура между национальными сборными России и Финляндии. Глава региона пожелал командам интересной игры и ярких эмоций болельщикам.



– Для нашего региона хоккей – это не просто вид спорта. Это образ жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – В 2019 году мы отмечаем 70-летие хоккея в Ярославской области. И для нас особенно важно, что этот год начался с такого хоккейного праздника – с игры сильнейших мастеров России и Финляндии. «Арена-2000» второй раз принимает игры Евротура. Мы хотим, чтобы матчи такого уровня в Ярославле проходили регулярно. Здесь для этого есть все необходимое. А для ярославцев такие матчи – это не просто возможность вживую посмотреть на игру лучших хоккеистов, это еще и гордость за наших молодых ребят, игроков «Локомотива», которые сегодня выходят на родной лед в форме сборной России.



Шведские хоккейные игры – третий в сезоне-2018/2019 этап главного европейского турнира для сборных. Соревнования проходят с 7 по 10 февраля в Ярославле и Стокгольме. В них принимают участие национальные команды России, Финляндии, Чехии, Швеции. В составе российской сборной – хоккеисты ярославского «Локомотива»: голкипер Илья Коновалов, защитники Рушан Рафиков, Александр Елесин, форварды Григорий Денисенко, Денис Алексеев.



– Хочу выразить огромную благодарность лично Дмитрию Юрьевичу, всем, кто нас принимает в Ярославской области, – подчеркнул глава штаба национальной сборной России по хоккею, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. – Здесь город хоккейный, и все билеты на матч раскуплены. Аншлаг! Такая поддержка. А сколько воспитанников ярославского хоккея играет за сборную! И это показывает: выбор города для этой игры правильный. Ярославская область – лучший образец в плане развития хоккея на региональном уровне, для всех пример.



Матч начался с символического вбрасывания шайбы, которое произвели глава региона Дмитрий Миронов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова.



– Сегодня в Ярославль приехали лучшие хоккеисты России и Финляндии, – отметил Владислав Третьяк. – От федерации хотел бы сказать большое спасибо губернатору, всем, кто организовал сегодня эту встречу. А вам, дорогие друзья, желаю получить наслаждение от его величества хоккея!



– Хочу пожелать успеха нашей сборной, сборной Финляндии, – сказала Валентина Терешкова. – Уверена, что игра будет интересной!



На данный момент сборная России является лидером соревнований. Наши хоккеисты выиграли предыдущие этапы Евротура – Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. Команда Финляндии занимает второе место в турнирной таблице.



Справка



Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года, с 1997 года является этапом Еврохоккейтура.