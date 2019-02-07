​С 3 по 10 марта в Ярославле вновь пройдет фестиваль «Яркая Масленица», который носит статус главной Масленицы страны.



– «Яркая Масленица» – одно из особенно значимых туристических событий в регионе. В прошлом году фестивальная неделя собрала порядка 240 тысяч зрителей, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В программе праздника-2019 – ярмарка, карнавальное шествие, стрит-арт- и гастрономический фестивали. Кроме этого, мы планируем впервые провести реконструкцию элементов исторического карнавала, который устраивал основатель первого русского театра Федор Волков.



Масленичное шествие-карнавал в Ярославле завершится большим солнечным хороводом на Советской площади, в котором смогут принять участие жители и гости города. На улице Андропова, где пройдет традиционная выставка масленичных кукол, также откроется ремесленная ярмарка с мастер-классами для всех желающих.



Кроме того, в этом году запланированы программа спортивных активностей, выставка арт-объектов и развод масленичного караула.



Ярким дополнением праздника станет гастрономический фестиваль. На Первомайском бульваре можно будет попробовать эксклюзивные блюда, приготовленные из местных продуктов, например, чипсы из синей картошки, блины с луковым вареньем, фермерскими сырами и перепелиной печенью. Планируется, что на этом же бульваре будет развернут масленичный балаганчик.



В этом году более чем в 30 ресторанах и кафе региона в праздничную неделю будет действовать специальное блинное меню. В пяти городах области также пройдет фестиваль уличного искусства. К празднику будут созданы арт-объекты, посвященные масленичным традициям.