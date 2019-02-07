​В рамках национального проекта «Жилье» к 2024 году объемы жилищного строительства в Ярославской области необходимо увеличить до 1,142 миллиона квадратных метров, в том числе многоквартирных домов – до 520 тысяч квадратных метров. Эту задачу заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец озвучил на встрече с участием застройщиков, которая была организована в мэрии Ярославля.



Доля жилищного строительства в областном центре сегодня составляет 37 процентов от общего объема по региону: в 2018 году в Ярославле введено в строй 280 тысяч квадратных метров. В рамках соглашения, подписанного между Правительством области и мэрией города, в 2019-м этот показатель должен быть увеличен до 393,8 тысячи квадратных метров.



– Рост объемов жилищного строительства – это задача, которая поставлена перед всеми регионами, – сказал Виктор Неженец. – Она непростая, ведь меняется законодательство. И важно, чтобы застройщики максимально подготовились к нововведениям. В ближайшее время на федеральном уровне будут определены критерии оценки строящихся объектов. Они будут определять схему привлечения средств участников долевого строительства: будет ли это старый механизм или новый – эскроу.



Областные и городские власти готовы оказывать застройщикам помощь в снижении административных барьеров, сроков получения разрешительных документов.



Мэр Ярославля Владимир Волков подчеркнул, что городская власть открыта для диалога. В этом году в областном центре будет возобновлена практика проведения штабов, на которых инвесторы напрямую могут обсуждать с представителями органов власти важные для развития строительства вопросы.