​В Ярославской области закуплено 11 препаратов против рака на сумму более 776 миллионов рублей. Это противоопухолевые средства нового поколения, относящиеся к группе таргетной терапии. Лекарства эффективно блокируют злокачественные процессы посредством воздействия на специфические молекулы, которые участвуют в росте и развитии раковой клетки. Больные получают эти препараты бесплатно.



– Сохраняющийся высокий уровень инвалидизации и смертности населения Ярославской области от злокачественных новообразований ставит онкологию в ряд социально значимых проблем, решение которых невозможно без государственной поддержки и целевого финансирования основных мероприятий, – отметил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Закупленный объем средств практически на 100 процентов закрывает потребность в химиотерапии и лечении разных видов рака. На сегодняшний день уже выписаны рецепты на сумму 43 миллиона рублей.



Ярославская область по уровню заболеваемости злокачественными новообразованиями среди регионов ЦФО находится на третьем месте. При этом по смертности от злокачественных опухолей – на 37-м в России. Наиболее распространенными являются рак кожи, рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак.



– В нашем регионе выделены средства для лечения наиболее злокачественных образований, – сказал главный внештатный онколог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Николай Кислов. – В 2017 году зарегистрировано более 6 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости составил 50,67 на 10 тысяч населения.