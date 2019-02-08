|Сегодня ростовские школьники в сопровождении педагогов и сотрудников МЧС отправились в трехдневный лыжный поход, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. На маршрут вышли более 200 человек, которым предстоит преодолеть 45 километров пути.
Мероприятие организовано в рамках региональной военно-патриотической акции «Лыжный пробег «Русь-2019», которая проводится со 2 января по 1 апреля. Это совместный проект департамента образования и Главного управления МЧС РФ по Ярославской области. Участие в нем принимают представители десяти муниципальных образований.
В этом году организаторы в каждом из районов сами определили, к какому событию, дате или подвигу конкретного человека приурочить лыжный пробег. Всего в рамках акции запланировано и согласовано 53 маршрута.
Так, учащиеся Гаврилов-Ямской средней школы №1 вместе с педагогами накануне уже совершили лыжный поход в деревню Ставотино. Забег был посвящен Юрию Егорову – герою Афганской войны, который был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Во время прохождения маршрута ребята посетили его могилу и возложили к ней цветы.
В рамках акции «Лыжный пробег «Русь-2019» угличские школьники совершили несколько походов. Один из последних,15-километровый, был посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана. На мероприятии присутствовал личный состав пожарно-спасательной части №25.
Цель акции «Лыжный пробег «Русь-2019» не только военно-патриотическое воспитание детей и подростков, но и популяризация профессий военнослужащих и спасателей. На маршрутах школьники демонстрируют навыки выживания зимой в природной среде, встречаются с ветеранами войны и труда, расчищают от снега мемориалы, а также знакомятся с памятниками культуры и истории родного края, посещают музеи.
В прошлом году участниками проекта стали более 1500 обучающихся.
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