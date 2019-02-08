​Для удобства граждан продажа оборудования для приема цифрового телесигнала организована не только в торговых точках, но и в отделениях почтовой связи, сеть которых охватывает весь регион. С января в них приобретено 327 приставок, при этом только в феврале уже 277.



– 11 февраля Ярославская область полностью перейдет на цифровой эфирный телесигнал, аналоговое вещание будет отключено, – сказала заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Отделения почтовой связи есть в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, поэтому все граждане при необходимости могут приобрести оборудование рядом со своим домом.



Как сообщил региональный управляющий филиалом ФГУП «Почта России» Денис Филиппов, на территории Ярославской области работает 428 отделений предприятия. Кроме того, в рамках поддержки государственной программы по цифровизации и обеспечению доступности цифрового вещания для всех категорий населения Почта России установила минимальные цены на приставки и антенны. Цена комплекта составляет 990 рублей. Приставки соответствуют новым стандартам и принимают 20 каналов цифрового вещания. Если оборудования нет в наличии, его можно заказать.



Справка



Граждане могут задать все вопросы, касающиеся перехода на «цифру», по федеральной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. Также по этому номеру принимают заявки на волонтерскую помощь при подключении оборудования.