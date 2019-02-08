​В рамках национального проекта «Культура» в Данилове будет построен Центр культурного развития, а в селе Рождествено Некрасовского района – новый Дом культуры. Об этом стало известно по итогам совещания, прошедшего в Министерстве культуры РФ под руководством заместителя министра культуры Ольги Яриловой.



Регион представляли заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, член Совета Федерации Наталия Косихина, депутат областной Думы Ольга Хитрова и директор департамента культуры Марина Васильева.



– Центр культурного развития в Ярославской области будет создан не позднее 2023 года, – сказала Ольга Ярилова. – Также в рамках нацпроекта «Культура» будет построен Дом культуры, закуплены автоклубы. При этом мы еще проработаем вопрос увеличения числа автоклубов.



Замглавы федерального ведомства отметила, что благодаря автоклубам по меньшей мере 35 процентов муниципальных районов области будут обеспечены специализированным автотранспортом. Кроме того, по словам Ольги Яриловой, в 2019 – 2023 годах планируется закупить для детских школ искусств региона музыкальные инструменты общей стоимостью более 70 миллионов рублей.



Также на встрече был поднят вопрос, связанный с количеством бюджетных мест в Ярославском театральном вузе. Ольга Ярилова заверила, что квота будет увеличена.



– У Ярославского театрального института стабильно высокий показатель трудоустройства выпускников, и ежегодно он составляет 95 – 97 процентов, что является несомненным показателем высокого качества образовательного процесса, – подчеркнула Наталия Косихина.



Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос увеличения финансирования региона в рамках партийного проекта «Местный Дом культуры» и участие Ярославской области в конкурсе на создание модельных библиотек, кино- и виртуальных концертных залов.