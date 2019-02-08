​Подведены итоги соревнований в новой компетенции чемпионата «WorldSkills Russia» – «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Ярославская область первой начала ее внедрение, далее это направление будут осваивать по всей стране.



Соревнования проводились на базе Ростовского колледжа отраслевых технологий.



– На данный момент в «WorldSkills Russia» более 120 компетенций. Теперь благодаря успешно реализованному в Ярославской области пилотному проекту в этом списке появилась еще одна, а наш регион в очередной раз подтвердил высокий уровень профессионального образования, – сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Другие субъекты Федерации будут продолжать этот проект, давая возможность своим молодым профессионалам проявить себя в сфере ЖКХ.



Появление новой компетенции стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству системы профессионального образования Ярославской области с государственным Фондом содействия реформированию ЖКХ. Ростовский колледж активно взаимодействует с фондом в развитии новых направлений подготовки специалистов для жилищно-коммунального хозяйства. Студентов обучают специальностям «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». С 2017 года стороны совместно с центром профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» проводят всероссийский конкурс «Здесь нам жить!», направленный на популяризацию сферы ЖКХ.



В рамках соревнований студенты колледжа провели анализ технического состояния реального многоквартирного дома, продемонстрировали навыки организации взаимодействия с собственниками помещений. Помимо этого, конкурсанты проработали алгоритм решения проблемных вопросов, связанных с работой управляющей компании.



– Правительство Ярославской области уделяет большое внимание подготовке кадров для сферы ЖКХ, – отметил заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец. – Важно, чтобы в эту отрасль приходили высококвалифицированные специалисты, которые бы понимали, что от их работы зависят комфортные и безопасные условия проживания граждан. Надеемся, что результатом внедрения новой компетенции станет создание качественного кадрового резерва, повышение престижа рабочих профессий в сфере ЖКХ и, как следствие, достижение высокого уровня обслуживания населения.



Первое место по итогам соревнований заняла студентка ГПОУ ЯО Ярославского Градостроительного колледжа Полина Лагерева , второе – студент ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа Павел Терпигорьев, третье – студентка ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий Дарья Орехова.



Справка



«WorldSkills» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профмастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Международное движение «WorldSkills» существует с 1950 года и сегодня объединяет более 70 стран мира.