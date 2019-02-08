|На Советской площади Ярославля волонтеры провели флешмоб, посвященный приближению первой волны перехода России с аналогового на цифровое телевещание.
– Уже в понедельник, 11 февраля, наша область вместе с еще пятью регионами страны перейдет на цифровое эфирное телевещание, – сказал, выступая перед собравшимися, директор ярославского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Альберт Сазонов. – Это новый важный этап. Сегодня, в век цифровых технологий, телевидение не вправе отставать от движения жизни. Теперь яркая и четкая картинка придет в каждый дом. Все жители Ярославского региона – в большом городе и далекой деревне – смогут смотреть 20 основных каналов в цифровом качестве. И что важно, пользоваться телевидением люди смогут абсолютно бесплатно.
В рамках флешмоба около 300 добровольцев области создавали «живые картины», символизирующие наступление в стране новой телевизионной эры. Сначала они подняли над головами прямоугольники, которые сформировали гигантское изображение телевизионной испытательной таблицы – тестовой сетки с кругами и полосами, а затем перевернули листы, и на площади появилась эмблема цифрового эфирного телевидения в форме бабочки с логотипами 20 федеральных телеканалов.
Аналогичные акции также прошли в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске ровно в полдень по местному времени. В них были задействованы около двух с половиной тысяч человек.
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