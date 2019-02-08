|11 февраля в 8.41 по московскому времени Ярославская область полностью перешла на цифровое эфирное телевещание.
– В регионе начинается новый этап развития телевидения. К этому мы шли много лет, была проделана большая работа, создана цифровая сеть из 21 объекта, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Мы постарались сделать все, чтобы процесс перехода прошел комфортно для людей. Все возникающие вопросы будет решать региональный штаб, который начал работу с сегодняшнего дня.
Для перехода на «цифру» необходимо перенастроить оборудование, а если телевизор выпущен раньше 2013 года – подключить к нему приставку и антенну. Граждане, которые пользуются кабельными телесетями или спутниковыми антеннами-«тарелками», уже имеют возможность просмотра картинки части телеканалов в цифровом качестве, поэтому для них ничего не меняется.
Вопросы, касающиеся перехода на «цифру», можно задать по федеральной бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02. Также по этому номеру принимают заявки на волонтерскую помощь при подключении оборудования. В процессе задействованы порядка 100 представителей регионального центра развития добровольчества из всех муниципальных образований.
Волонтеры вправе посещать граждан только в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей муниципального образования. При этом визитерам запрещено требовать деньги за свои услуги и предлагать купить оборудование для цифрового вещания.
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