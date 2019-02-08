​Агрофирма «Авангард» первой в Ярославской области получила статус племенного завода по разведению овец романовской породы. Ранее предприятие имело статус генофондного хозяйства.



– Романовская – одна из самых перспективных пород не только в России, но и в мире, – сказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев. – Это обусловлено рядом ее биологических особенностей и продуктивных качеств. За одно ягнение получают по 2 – 4 ягненка, а может быть и до 7 голов. Племенное овцеводство остается главным направлением развития отрасли в нашем регионе. Также есть планы по выращиванию на мясо баранов мясных пород, производству сыров из овечьего молока, изготовлению нетрадиционных валяных изделий из шерсти этих животных, пошиву одежды и обуви из овчины.



В «Авангарде» 1358 овец, в том числе 331 овцематка. Специалисты хозяйства ведут работу по сохранению и приумножению уникального генофонда романовской овцы. Основной показатель – выход ягнят на 100 маток – за 2018 год составил 304 головы при стандарте 220.



В целом же с овцами романовской породы в Ярославской области работают семь племенных предприятий, стада которых зарегистрированы в государственном племенном регистре. Общее поголовье составляет 7056 овец, в том числе 2297 маток. Более 90 процентов особей оценены высшими бонитировочными классами.



Романовской породой представлено больше половины общего стада. Также присутствуют дагестанская порода, дорсет, суффолк и помеси.



– Производственные показатели отрасли отличаются стабильностью, – отметил Сергей Камышенцев. – Сейчас в регионе есть некоторые ограничения по вывозу племенного поголовья, но ветеринарная служба отмечает положительную динамику по противоэпизоотической ситуации.



Племенное романовское овцеводство получает поддержку из федерального и областного бюджетов. В настоящее время ставка субсидии из федерального бюджета на содержание овцематки в нашем регионе самая высокая в ЦФО: 20 тысяч рублей на одну условную голову. В 2018 году на эти цели было выделено почти пять с половиной миллионов рублей.