​13 февраля готовность ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева» к прохождению паводкового периода оценила комиссия под руководством председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова.

– Главная задача – при таянии снега не допустить значительного повышения уровня содержимого в кислогудронных прудах-отстойниках и попадания загрязняющих веществ в реку Печегду, впадающую в Волгу, – подчеркнул Роман Колесов. – Уровень жидкости в прудах отслеживается ежедневно и на данный момент составляет 2,2 метра, что ниже верхнего уровня дамбы на 1,2 метра. Осадков этой зимой много, но предприятие справляется. Подготовка к прохождению паводка на территории завода имени Менделеева идет в штатном режиме.

Уборка снега на территории, прилегающей к кислогудронным прудам, идет в ежедневном режиме. На данный момент техникой предприятия вывезено более 1000 тонн. Снег складирован в районе пожарных водоемов завода.

– Помимо вывоза снега, проводится буртование снежных масс для предотвращения резкого таяния, – рассказал директор ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева» Алексей Гацанюк.

Кроме того, в период подготовки к обильному снеготаянию на территории предприятия проводятся ревизия передвижного насосного оборудования, расчистка от снега канализационных колодцев и подходов к ним, усилен контроль за расходом технической воды.

Установка КАРИ по нейтрализации и доочистке воды, поступающей из кислогудронного пруда, работает в круглосуточном режиме. Производительность – 15 кубометров в час. С начала февраля переработано уже более 4 тысяч кубометров кислой воды.

Контроль за работой очистных сооружений и состоянием стоков на возможное наличие остатков в воде нефтепродуктов осуществляется в ежедневном режиме. Ежемесячно проводится анализ сточных вод по 21 показателю для предотвращения загрязнения реки Печегды. На данный момент все результаты анализов соответствуют предъявляемым законодательством нормам.

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