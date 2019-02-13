​13 февраля готовность ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева» к прохождению паводкового периода оценила комиссия под руководством председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова.



– Главная задача – при таянии снега не допустить значительного повышения уровня содержимого в кислогудронных прудах-отстойниках и попадания загрязняющих веществ в реку Печегду, впадающую в Волгу, – подчеркнул Роман Колесов. – Уровень жидкости в прудах отслеживается ежедневно и на данный момент составляет 2,2 метра, что ниже верхнего уровня дамбы на 1,2 метра. Осадков этой зимой много, но предприятие справляется. Подготовка к прохождению паводка на территории завода имени Менделеева идет в штатном режиме.



Уборка снега на территории, прилегающей к кислогудронным прудам, идет в ежедневном режиме. На данный момент техникой предприятия вывезено более 1000 тонн. Снег складирован в районе пожарных водоемов завода.



– Помимо вывоза снега, проводится буртование снежных масс для предотвращения резкого таяния, – рассказал директор ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева» Алексей Гацанюк.



Кроме того, в период подготовки к обильному снеготаянию на территории предприятия проводятся ревизия передвижного насосного оборудования, расчистка от снега канализационных колодцев и подходов к ним, усилен контроль за расходом технической воды.



Установка КАРИ по нейтрализации и доочистке воды, поступающей из кислогудронного пруда, работает в круглосуточном режиме. Производительность – 15 кубометров в час. С начала февраля переработано уже более 4 тысяч кубометров кислой воды.



Контроль за работой очистных сооружений и состоянием стоков на возможное наличие остатков в воде нефтепродуктов осуществляется в ежедневном режиме. Ежемесячно проводится анализ сточных вод по 21 показателю для предотвращения загрязнения реки Печегды. На данный момент все результаты анализов соответствуют предъявляемым законодательством нормам.