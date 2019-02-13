​По данным синоптиков, на территории Ярославской области сегодня ожидаются снег, снег с дождем и усиление ветра. В связи с этим количество техники, задействованной на уборке дорог региональной собственности, увеличено до 350 единиц.



– Такая погода всегда повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с резким ухудшением видимости, образованием снежных заносов, накатов на дорогах, – отметил директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Важно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и избегать выезда на встречную полосу движения. На трассах регионального подчинения задействована вся необходимая для уборки техника.



Подрядчиком по содержанию областных дорог выступает АО «Ярдормост». На всех объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию. Снегоуборочная техника оборудована системой ГЛОНАСС.



Первоочередное внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – АО «Ярдормост».