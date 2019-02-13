​В новом выставочном зале столичного Исторического музея состоялось торжественное открытие выставки «Обретение», где представлены 36 икон XVI – начала ХХ века из собрания Ярославского художественного музея. Они были обнаружены сорок лет назад во время ремонта в межэтажных перекрытиях Митрополичьих палат. Как, когда и почему иконы оказались в этом тайнике, до сих пор остается загадкой.



– Мы гордимся тем, что москвичи и гости столицы увидят ярославские иконы, написанные в течение четырехсот лет, сохраненные и спасенные подвижниками двадцатого века, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Мы ценим и то, что уникальные произведения античности из собрания Исторического музея сейчас впервые представлены в залах Ярославского художественного музея.



Найденные иконы с 1990-х годов возвращали к жизни специалисты из Ярославля и Москвы.



Среди них уникальные произведения редкой иконографии: «Воскресение с сошествием во ад», «Священномученик Антипа Пергамский», «Святая княгиня Ольга», образцом для которой стала фреска работы М.В. Нестерова из Владимирского собора Киева. Икона «Архидиакон Филипп» служила дверью в дьяконник Вознесенской церкви Ярославля 1682 года, что является довольно редким явлением для храмовых интерьеров.



Состояние памятников было очень разным. При реставрации особенно пострадавших было решено не восполнять несохранившийся авторский левкас, если это не мешало восприятию иконы. Другой подход был применен к памятникам с утраченными ликами святых. Реставрационный совет музея принял решение о живописной реконструкции ликов в пределах утрат для цельности зрительного образа.



Выставка «Обретение» приурочена к 100-летию Ярославского художественного музея и будет работать до 31 мая.