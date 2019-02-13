​Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области проводит регулярные проверки очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи. В настоящее время обследовано 668 скатных кровель, в 50 процентах случаев выявлены нарушения.



Кроме того, в адрес госжилнадзора приходит много обращений от граждан с просьбой разъяснить, к чьей зоне ответственности относится зимнее содержание кровель.



– Согласно Жилищному кодексу, если домом управляет УК, ТСЖ или ЖСК, очищать кровлю эти организации должны самостоятельно или с привлечением подрядчика, – пояснила главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Если жители выбрали непосредственную форму управления, то все работы по содержанию своего дома они должны проводить своими силами или организовать заключение договоров с организациями, которые предоставляют такие услуги. В этом случае решением собрания жители могут выбрать одного из собственников, который будет наделен правом заключить договор с подрядной организацией от имени всех собственников.



Также главный государственный жилищный инспектор напомнила, что за несвоевременную очистку кровель предусмотрены большие штрафы: для юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 100 тысяч.



За последние дни благодаря работе инспекторов департамента ликвидированы ледяные наросты рекордных размеров на доме №9, корпус 2, по улице Щепкина и на доме №33 по улице Урицкого в Ярославле, а также на доме №5 по улице Ворошилова в Рыбинске.



Для обеспечения безопасности граждан департамент направил требования о принятии незамедлительных мер в адрес управляющих организаций: НАО «Управдом Фрунзенского района», ООО «Управляющая компания «Запад», АО «Управдом Дзержинского района». В течение суток управляющие организации эти требования исполнили, не дожидаясь штрафных санкций.