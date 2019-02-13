​Принять участие в беби-марафоне, который состоится в рамках XII международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019, собираются 200 юных спортсменов. Возраст самого младшего – 3 года, он приедет из Тюменской области.



Также свои силы на лыжной дистанции попробуют ребята из Рыбинска, Ярославля, Тутаева, Московской, Костромской, Тверской, Ульяновской и Брянской областей. Некоторые – не в первый раз.



Все участники стартуют с единым номером 1. По традиции им предстоит преодолеть километровую дистанцию. Победители и призеры Деминского лыжного беби-марафона в личном зачете не определяются, медали получат все.



В остальном детский забег ничем не отличается от взрослого: ребята начинают с масс-старта, заслуженные награды им вручают олимпийские чемпионы и почетные гости.



С помощью этих стартов организаторы марафона хотят привить ребятам желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. С каждым годом участниками детских заездов становится все большее количество маленьких лыжников: с 2015 года их число выросло вдвое, со 105 до 200.



Масс-старт Деминского беби-марафона назначен на 10.00 3 марта.