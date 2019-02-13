​Участники проекта «Артек Ярославии» – 30 студентов из трех ярославских вузов – завершили обучение в рамках интенсивного курса «Школа вожатых ЯГПУ имени К.Д. Ушинского». Сегодня в торжественной обстановке ребятам вручили сертификаты о прохождении подготовки по программе «Основы деятельности вожатого при работе с детьми».



В мероприятии приняла участие начальник областного управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова.



– Ежегодно не так много ярославских детей отдыхает в федеральных центрах «Артек», «Орленок» и «Смена». В этом году, например, около 250 человек. И ваша задача – принести на территорию нашего региона артековский дух, показать отдыхающим в наших лагерях, что же такое «Артек», – сказала Марина Башмашникова. – Здесь мы сможем реализовать те же программы, с которыми вы ознакомитесь в рамках крымской практики. Вы должны понимать, что это пилотный проект на территории России и вы – первооткрыватели. Уверена, что вы справитесь!



Проект «Артек Ярославии» реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Миронова в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области, ЯрГУ имени П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ и международным детским центром «Артек».



– Я прошу всех участников быть очень ответственными, внимательными и старательными в выполнении этой миссии. Ведь вы представляете не только свои вузы, но и всю Ярославскую область, – отметил проректор по учебной работе ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Владимир Завойстый. – И самое важное, вы – одна семья. Будьте вместе, общайтесь, помогайте друг другу.



Ярославская делегация отправится в «Артек» 14 февраля на три смены. Ребятам предстоит стажировка в качестве вожатых в четырех лагерях международного детского центра: «Морском», «Янтарном», «Хрустальном» и «Лазурном».



– Для будущего педагога это отличная возможность научиться чему-то новому. Меня поддержали родители и близкие, которые в советское время отдыхали в «Артеке», – поделилась студентка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Зина Алиева. – Сейчас еще неизвестно, с какой возрастной категорией нам предстоит работать. Во время практики нам будут помогать опытные наставники, которые уже провели несколько смен.



Стажировка в МДЦ «Артек» продлится до 28 апреля. Полученные знания и опыт ребята смогут применить этим летом в ДОЛ имени Горького в Ярославском районе.